Jeunes agriculteurs : l'espoir au coeur

Malgré ce qui se dit et ce qui s’écrit sur l’agriculture aujourd'hui, j'ai vu et entendu, lors de la dernière assemblée des Jeunes Agriculteurs, des témoignages de toute la Vendée, parfois durs et pessimistes, mais toujours avec un envol optimiste en conclusion. Le thème de cette réunion était la communication. Il faut expliquer à l'opinion publique que l’agriculture française est la plus sécurisée et la plus contrôlée au monde.

Nous ne pouvons pas, la main sur le cœur, clamer qu'il faut sauver la planète, et de l'autre main pousser le caddie rempli de produits importés !