Johannes Herrmann, comprendre et vivre l'écologie

Voici un livre qui nous fait entrer dans une juste écologie intégrale, à la lumière de la foi chrétienne et de 'Laudato Si'. ... Un livre qui transforme notre regard et nous donne l'envie et les moyens d'agir. Johannes Herrmann, travaille pour l'association LPO-Agir pour la biodiversité, l'auteur de cet ouvrage répond aux questions de Clément Moutiez.