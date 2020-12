De nombreuses raisons amènent les gens à se déplacer – que ce soit pour étudier à l’étranger, rejoindre des membres de la famille, chercher un emploi ou des moyens de subsistance, ou assurer un meilleur avenir à leurs enfants.

D’autres quittent leur pays pour fuir la criminalité, la violence, les conflits, la persécution, l’insécurité, la discrimination, les catastrophes naturelles, la dégradation de l’environnement, ou encore la pauvreté.

La Journée internationale des migrants est l'occasion de dissiper les préjugés et de sensibiliser l’opinion à leurs contributions dans les domaines économique, culturel et social, au profit tant de leur pays d’origine que de leur pays de destination.

Pour nous éclairer sur ce sujet nous avons choisi d’inviter Marie de Labarre :

Vous êtes un des fondateurs avec votre époux de l’association Welcome à Bordeaux.

Face à la détresse de nombreux demandeurs d'asile, le réseau Welcome Bordeaux a été créé en 2013.

Vous êtes une association laïque, ouverte à tous, qui s'inscrit dans un mouvement national développé par le Service Jésuite des Réfugiés (JRS France).

Votre association vise à répondre aux situations de grandes vulnérabilités de personnes en demande d'asile en développant l'accueil chez des particuliers, dans un cadre et pour une durée fixée à l'avance.

Sans plus attendre découvrons ensemble votre association qui répond aux cris du monde et qui œuvre pour notre maison commune.