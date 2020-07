L'agriculture face aux sécheresses 1/2

Eleveurs, arboriculteurs, céréaliers, maraichers, vignerons, tous les secteurs de l’agriculture sont impactés par le changement climatique.

Les pluies cumulées sur l’année (Aqua Bon, épisode 1) sont toujours aussi importantes. En revanche, la température s’élève augmentant les besoins en eau l’été.



Des nouvelles technologies pour consommer moins d’eau

Selon Jean-Pierre Royannez, président de la chambre d’agriculture de la Drôme, « on arrose beaucoup moins qu’il y a quelques années. On a aujourd’hui des sondes dans les sols qui mesurent le niveau de sécheresse à différentes profondeurs ». Des outils qui permettent aussi selon le président de « mettre exactement la quantité d’eau nécessaire, donc globalement pour produire la même chose, on utilise moins d’eau que par le passé ».

Faut-il arrêter la culture du maïs en Drôme ?

La culture du maïs est souvent la cible de critiques. La plante est en effet gourmande en eau l’été, moment où naturellement il en tombe moins.

L’arrosage est donc souvent nécessaire. En revanche, selon Jean-Pierre Royannez, stopper cette culture serait une erreur « le maïs est la plante qui valorise le mieux l’eau l’été ».

Néanmoins, face aux prix fluctuants du marché et face aux sécheresses, la culture du maïs diminue en Drôme. « Quand vous avez amené votre culture à ¾ récolte et qu’il y a des interdictions de prélever de l’eau, vous perdez la fin de la récolte. L’année d’après vous ne prenez plus ce risque ».