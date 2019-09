La majorité de notre agriculture française se présente sous forme de grandes étendues en mono culture, des alignements rectilignes et "propres" parfois à perte de vue. Une réflexion sur l'agro-écologique revient sur ces systèmes monolithiques qui appauvrissent les sols et fragilisent les écosystèmes. L'agroforesterie est une des solutions ; associer les arbres à la culture ou à l'élevage pour favoriser les interactions, réguler les climats, diversifier les productions... David Billaut, conseiller forestier de la chambre départementale de l'agriculture de l’Isère vient nous parler de cette manière de concevoir l'agriculture, de ses avantages et de son déploiement en Isère.