L'Aigle aux portes de la Normandie 5/5

Avec ses 8000 habitants, L'Aigle est ancrée profondément dans le monde rural, tout en présentant des enjeux spécifiquement urbains, notamment celui de la jeunesse.



Les jeunes Aiglois peuvent bénéficier des services d'une MJC très dynamique. On y retrouve Guillaume Desanges impatient de découvrir cette Maison des jeunes et de la Culture et ses animateurs...