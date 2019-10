l'ALEC : aide aux économies d'énergie

Faire des économies sur l'énergie, on en rêve tous !

La transition énergétique, on en parle... en général, on sait que l'énergie fossile n'est pas éternel et que nous devons imaginez d'autre moyens que le charbon et le pétrole pour produire de l'énergie. Oui, mais comment ?

L'ALEC, l'agence locale de l'énergie et du climat, est une association de la métropole grenobloise créé il y a une vingtaine d'années, justement pour aider à cette transition énergétique. Au niveau des collectivités mais aussi pour les particuliers. Aurélie MARTIN nous explique.