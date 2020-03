L'anguille voyageuse

Un poisson mystérieux, né en eau salée, dans la mer des Sargasses, qui entreprend un long périple pour vivre sa vie d'adulte, en eau douce et repart se reproduire dans la mer pour son dernier long voyage, une créature qui intrigue toujours les scientifiques ...

Une sentinelle menacée par la dégradation de notre environnement et par sa surexploitation ...

Savez vous que la plus vieille anguille a vécu 80 ans ?