L'association Réagir 43 5/5

depuis lundi nous vous avons fait entendre quelques voix de l'association d'insertion Réagir 43. Un atelier d'insertion qui existe depuis 25 ans et qui, et c'est le moins qu'on puisse dire, ne chôme pas. On retrouve Stéphane Marcelot de RCF Haute Loire. Il est aux cotés de Soline Lelon-Faucher et Pascal Tivéra, les responsables de réagir 43