L'atlas des amphibiens et des reptiles en Indre et Loire

Cette semaine nous vous présentons la sortie d'un atlas des amphibiens et des reptiles en Indre et Loire.

Un ouvrage sorti cet été et coordonné par 3 associations:

la Société Herpétologique de Touraine, la Sepant et l'association Caudalis.

Un ouvrage qui permet de découvrir où, quand et comment observer ces espèces protégées et pourtant en régression.

Pour nous présenter cet atlas nous recevons Eric Sansault, chargé de mission anepe-caudalis.fr