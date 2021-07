L'écologie au quotidien - 12 juillet 2021 à 11:40

Un lundi par mois à 11h40

Une fois par mois, l'équipe de l'association lyonnaise The Greener Good partage avec nous ses conseils pour un quotidien plus responsable de l'environnement. Une chronique en partenariat avec The Greener Good. Retrouvez RCF Lyon en podcast sur rcf.fr et sur les réseaux sociaux @RCFLyon (Facebook, Twitter, LinkedIn).