L'écologie en questions - 17 janvier 2020 à 19:12

Portée notamment par le Conseil d'Églises chrétiennes en France, dans le sillage de la conférence climat COP21 de fin 2015 à Paris. Mais aussi, dans celui de l'encyclique "Laudato si", publiée quelques mois plus tôt par le pape François, qui a fait de "l'écologie intégrale" un marqueur fort de son pontificat ; catholiques, protestants et orthodoxes ont créé un label "Église verte" pour encourager leurs communautés à prendre le chemin de la "conversion écologique", via un site internet lancé aujourd'hui où chaque paroisse peut faire son "éco-diagnostic".