Philippe Pelzer, diacre du diocèse de Lille et communicant auprès des acteurs de la filière agricole, a accompagné l’évêque de Lille Monseigneur Ulrich durant ces échanges entre agriculteurs et évêques.

Il nous partage l'essentiel de ces échanges et comment demain l'Eglise peut contribuer à renforcer le dialogue entre agriculteurs et urbains, pour mieux accompagner les transofrmations de la filière.