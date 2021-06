A l’Eléfàn, on n’est ni client ni salarié, on est membre. On donne 3h de travail par mois pour faire ses courses. Il y a des produits frais et des produits d’épicerie. La relation n’est pas commerciale mais participative.

Dans Commune Planète, Christine Graven reçoit Matthias Lieutaud, engagé à l’Eléfàn, épicerie participative à Grenoble.

