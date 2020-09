L'histoire du Champ de Mars à Angoulême

Le Champ de Mars… quelle histoire !

Une exposition est à voir au CIJ, Centre Information Jeunesse, d’Angoulême. Basée sur des dizaines de photos, elle retrace la vie et les différentes utilisations de cette place du Champs de Mars au fur et à mesure du temps… Une occasion de plonger dans tout ce qu’elle a été jusqu’à son évolution encore récente...

Cette exposition reprend un travail déjà réalisé il y a quelques années… notamment par les archives municipales et d’autres structures…

Florent Gaillard, directeur des Archives municipales d'Angoulême, nous accompagne...