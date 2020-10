L'illustre chêne des Canadiens de la forêt de Bellême

C'est un chêne remarquable par son port et sa taille mais aussi et surtout par l'histoire qu'il illustre. Le chêne des Canadiens de la forêt de Bellême rappelle ces centaines de bucherons venus de "nouvelle France" entre 1916 et 1919 pour assurer la production de bois dans les forêts françaises quand les soldats combattaient et mourraient par milliers dans les tranchées. C'est cette histoire que nous raconte Anne-Sophie Boisgallais de l'AFFO cette semaine.