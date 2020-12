Cette émission nous amène au cœur de l’innovation responsable ou l’innovation qui produit des impacts positifs tant au niveau économique, social qu’environnemental. Pour en parler, nous accueillons trois invités :

Pierre BARET, enseignant-chercheur en économie, directeur de l’axe de recherche RSE et de l’IRSI (Institut de la Responsabilité Sociétale par l’Innovation) à Excelia Business School ;

Yves TROUSSELLE, Docteur en science de gestion et ayant également plusieurs années d'expériences professionnelles chez KERING (Responsable organisation de l'enseigne de vente à distance La maison de Valérie) et chez AIGLE International (notamment Directeur de la RSE et de site industriel) avant de fonder en octobre 2019, la société RSE Services ;

et Olivier HOUDAILLE, Président de LUMO, qui va illustrer par son entreprise que ce peut être un business model innovant et responsable. LUMO, née à La Rochelle et actuellement basée à Bordeaux, est en effet une plateforme d’investissement participatif au service de la transition écologique. Voici quelques chiffres-clés sur l’entreprise :

17 000 utilisateurs

12 millions d’euros collectés

165 infrastructures

790 GWh d’énergie bas carbone / an

63 000 tonnes de CO2 évitées / an

155 000 foyers alimentés / an