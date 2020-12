L'intelligence artificielle peut elle se mettre au service de l'environnement ?

Consommation électrique galopante, métaux rares provenant de pays pauvres ou encore obsolescence programmée. Voici quelques arguments qui ne plaident pas en la faveur du tout numérique. Et pourtant l’avenir de la planète pourrait bien être intimement lié à l’usage de l’intelligence artificielle. C’est ce qu’essayent d’explorer un entrepreneur du Puy en Velay et une enseignante chercheuse de l’université de Clermont Auvergne. Arnault Pachot, fondateur d’Open Studio et Adélaïde Albouy Kissi sont les invités de Commune Planète sur RCF.