Le mag sur le monde rural et agricole en partenariat avec la Chambre d'Agriculture de l'Aube, est consacré ce mois-ci à la Charte de Bon Voisinage.

Pour nous en parler : Thierry Tissut, agriculteur et pdt de l'AFR à Creney / Christophe Paglia de la Chambre d'Agriculture et Claude Homehr, élue de Creney, TCM et du Conseil Départemental.