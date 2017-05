La Chartreuse en transition Ã©nergÃ©tique

La démarche TEPOS (Territoires à Energie Positive) qui s’applique au massif de la Chartreuse et du Pays Voironnais, vise à promouvoir la transition énergétique. Invitation à consommer moins de ce qui n’est pas renouvelable en énergie et surtout prendre en compte et activer les potentialités nombreuses en Chartreuse en matière d’énergies renouvelables (micro-hydraulique, bois-énergie…). Les Cafés Énergie, organisés dans de nombreuses communes du secteur, sont des moments propices aux échanges de savoir-faire et de projets.

