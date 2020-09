La chasse au plastique a ouvert à La Garde, dans le Var

Tous les matins, c’est désormais une habitude pour Patrice et ses collègues : remplir leurs gourdes, en métal, dans l’une des fontaines à eau installées dans le centre des services techniques de la Garde. Ces dernières leur ont été distribuées par la ville afin qu’ils cessent de boire dans des bouteilles en plastique. " Nous par exemple, nous sommes 35 agents. Donc tous les jours c’était minimum 35 bouteilles. C’est autant qu’on ne retrouve plus dans la nature, les poubelles ou sur les circuits de recyclage ", salue le responsable des espaces verts.

Les agents du service des eaux, de la propreté et de la voirie ont aussi reçu leur gourde. La ville en a pour l’instant distribuées 150. D’autres services recevront bientôt les leurs. Cette action s’inscrit dans un plan plus large. " Des fontaines d’eau ont été installées à la mairie et au centre des services techniques. Nous allons aussi en mettre dans les gymnases pour encourager les gens à venir avec leur propre contenant. Nous sommes aussi en train de revoir tous les distributeurs de boisson de façon à ce qu’il n’y ait plus de bouteilles en plastique à l’intérieur. Idem pour les gobelets à café ", détaille Hélène Bill, adjointe à l’environnement à La Garde.