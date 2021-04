A la découverte du Festival international des jardins

Se laisser séduire par des œuvres paysagères au coeur des Hortillonages d’Amiens, voilà ce que propose le Festival international des jardins, du 22 mai au 17 octobre.



On y trouve un parcours ponctué d’une cinquantaine de jardins et d’installations imaginés et produits par de jeunes artistes - paysagistes, architectes et plasticiens.

Mais ce festival n’a pas qu’une ambition artistique. Il porte aussi des valeurs sociales et écologiques.

Car il cherche à nous questionner sur les liens entre nature, culture, agriculture et patrimoine au regard des nombreuses incidences provoquées par le changement climatique.



Rencontre avec Gilbert Fillinger, directeur dArts et Jardins Hauts de France, créateur de l’évènement.