La dette, un concept moral avant d'être financier

La dette, cela vient de "debeo" en latin, devoir. La dette, c'est devoir quelque chose à quelqu'un. Le mécanisme de la dette financière revêt des aspects techniques complexes. Cette complexité nous noie souvent quand on n'est pas spécialiste et qu'on se focalise sur l'aspect purement financier. Je me dis que c'est toujours important de revenir au sens des mots.



Nous débattons aujourd'hui de la légitimité à rembourser notre dette financière, en particulier de la vertigineuse dette post covid. Ce n'est pas un sujet nouveau: la question du fardeau de la dette des pays pauvres revient très régulièrement dans les grands sommets économiques mondiaux. Cette dette qui s'étale depuis des décennies entrave le développement des pays du sud et les négociations sur son annulation ou son remboursement n'ont souvent pour seul prisme, que la capacité des pays créanciers à recouvrer leur argent. Et pas du tout la capacité des pays pauvres à offrir un meilleur futur à leurs citoyens et citoyennes.

Ce système de la dette enrichit les pays riches aux dépens des pays pauvres. Paradoxalement, cette dette profite à celui qui a déjà, aux dépens de celui qui a peu. Et c'est pour ça que je voulais revenir à la définition. La dette, c'est devoir quelque chose à quelqu'un. Mais alors, dans ce cas, si les pays pauvres doivent de l'argent aux pays riches, les pays riches eux doivent leur mode de vie, leur richesse, en grande partie aux pays pauvres. Sans ce mécanisme de la dette, mais également sans un système économique mondial dérégulé qui fait travailler les enfants pour nos vêtements ou nos équipements électroniques, sans ce système économique qui fait que des ouvrières et ouvriers travaillent des journées entières pour des salaires de misère, nous ne pourrions pas jouir du confort que nous connaissons dans nos pays occidentaux. Il y a donc déjà des dettes que nous ne remboursons pas: il n'y a ici clairement pas de mécanisme de dette financière, pourtant nous vivons bien à crédit sur le dos des pays pauvres, tout en les maintenant dans la pauvreté, et nous ne les rembourserons jamais.

Or il y a une autre population dont nous profitons pour assurer notre mode de vie actuel et que nous ne rembourserons jamais. Ce sont les générations futures. Voire même désormais les jeunes générations déjà présentes. Depuis un siècle, nous avons extrait les hydrocarbures partout où nous pouvions, nous avons consommé la terre et l'espace, détruit la biodiversité, sali l'eau aux quatre coins de la planète. Nous avons épuisé les ressources pour nous offrir des vacances à Dubaï ou des WE à Barcelone, pour avoir la télé dans chaque chambre et des voitures chaque fois plus grosses et plus lourdes. Cela n'est possible que parce que nous avons pris leur part aux hommes et aux femmes qui viendront après nous. Quand rembourserons-nous la dette environnementale ? Jamais bien sûr ! Elle est irremboursable. Le pire étant que ce sont les victimes de cette dette qui devront réparer, pendant des siècles.

Dans toute l'histoire de l'Humanité, les générations anciennes laissaient des inventions, du matériel, une culture... que les générations suivantes utilisaient. Là aussi, comme une dette qui n'était pas remboursable. Nous devions à nos ancêtres notre mode de vie. Pour la première fois de cette histoire de l'humanité, les ancêtres auront mangé le capital des descendants.



La dette met en lien des personnes qui se doivent mutuellement des choses. Elle nous renvoie notamment à la question de la destination universelle des biens et au bien commun, ces deux grands principes de la doctrine sociale de l'Eglise. La dette est un concept moral avant d'être financier.