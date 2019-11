La ferme de Sainte Luce : un modèle innovant

La ferme de sainte-Luce est une ferme de montagne encore en Isère et presque dans les Hautes-Alpes. C'est une ferme pas tout à fait comme les autres; deux couples en démarré l'aventure, et ilssont aujourd'hui une vingtaine à faire tourner, ensemble cette entreprise aux multiples activités. Agriculture biologique, élevage raisonné, du fait maison, au plus proche de la nature, une gestion atypique privilégiant la qualité de vie et le travail en commun. Une expérience humaine et professionnelle de toute une équipe que vient nous présente Vincent Roze, un des pionnier de cette ferme.