La même eau qui coulait dans la gorge des dinosaures...

Contemplation, une chronique de l'émission Commune Planète - Retrouvez cette chronique dans l'émission Commune Planète du 26 juin, sur le thème "Quand les citoyens font la loi pour sauver la planète".

C’est l’été.

À l’ombre du grand chêne j’ai tendu un hamac.

C’est le lieu de la sieste, de la méditation, de l’écriture.

Comme il est à distance de la maison, c’est également un endroit privilégié pour observer ces compagnons ailés qui viennent se poser dans les branches de l’arbre ou qui animent le paysage.

Dans la forêt toute proche, le coucou tente de couvrir le chant du loriot.

Avez-vous déjà entendu un loriot ? Il est au jour ce que le rossignol est à la nuit.

Rond comme une caresse, créatif comme un jeune étudiant des beaux arts, le chant du loriot déchire les habits noirs de la tristesse.

Je vois les lézards se glissent au pied des touffes roses du thym.

Les iris sauvages nous avaient prédit un beau printemps mais, avec l’explosion des genêts, c’est de l’odeur du miel que les jours prennent le goût.

"Où sont passés les hommes et les femmes ?" chuchotent les mésanges aux pinsons. "Tu peux chanter plus fort répond l’un d’eux, ils sont dans leurs nids et sortent bien peu."

J’ai surpris cet échange alors que je préparais cette chronique à l’ombre d’un chêne.

J’habite sur cette île de garrigues où tout me rappelle que je ne suis que l’hôte du reste du temps, passager éphémère qui, à son tour, boit un peu de l’eau de la planète bleue.

Ont-ils conscience la mésange et le pinson que nous buvons de la même eau ?

Que peut-être l’ont-ils bue avant moi, de même que la girafe kenyane ou le loup des steppes mongoles ?

Et l’homme blanc de la ville, la femme berbère du désert, ont-ils conscience qu’ils boivent l’un et l’autre l’eau que boira ensuite une girafe, une plante ou un autre homme, moine tibétain ou garagiste américain ?

L’eau bue et re-bue des millions de fois à travers la planète est, depuis toujours, la même eau.

La même que celle qui coulait dans la gorge des dinosaures il y a longtemps déjà.

On appelle cela un bien commun.