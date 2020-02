Planète Nièvre Près de trois cents ans d'ère thermo-industrielle ont bouleversé les équilibres écologiques de la terre et les liens homme/nature. La préservation et la reconstruction de notre environnement constituent des enjeux majeurs pour l'avenir des sociétés humaines et engagent une mutation profonde de nos modes de vie. Du local au global et du global au local, l'émission "Planète Nièvre" se penche sur ces enjeux avec des regards scientifiques, économiques, sociaux et citoyens. Ses animateurs, membres d'associations de protection de l'environnement, vous invitent chaque mois à examiner les points noirs auxquels notre département est confronté et voir comment y remédier. Planète Nièvre relayera des initiatives locales, qu'elles émanent de particuliers, d'associations ou de collectivités territoriales et souhaite tisser un réseau entre tous ceux qui expérimentent des solutions. N'hésitez pas à réagir auprès des animateurs de Planète Nièvre (Christophe Barge, Danièle Boone et Geneviève Omessa) : planetenievre@netcourrier.com