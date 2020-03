La méthanisation : usine à gaz ou bonne pratique ?

Transition énergétique oblige, la méthanisation a le vent en poupe. Comment cela fonctionne ? Imaginez une grosse marmite. A l'intérieur de la matière organique, lisier, fumier, résidus de l'industrie agroalimentaire, déchets d'abattoir, cultures intermédiaires, paille... et des bactéries qui travaillent à la transformation de toute cette matière. A la sortie : du biogaz et du digestat. Le biogaz est soit épuré et injecté dans les réseaux de gaz naturel, soit il est converti en électricité par un moteur relié à un générateur et l'eau de refroidissement du moteur alimente un réseau de chauffage. C'est ce qu'on appelle de la cogénération. Le digestat, lui, est répandu dans les champs en tant qu'engrais.

Le principe du méthaniseur à la ferme remonte aux années 1950. Le paysan valorisait son fumier et gagnait en autonomie énergétique. Mais la méthanisation étant aujourd'hui fortement subventionnée, donc favorisée par les politiques, les industriels s'en mêlent. Or, un méthaniseur, il faut le nourrir 24 heures sur 24. Plus il est gros, plus la quantité d'intrants augmente.

D'où proviennent les déchets organiques, que contiennent-ils ? C'est d'autant plus important qu'au final le digestat est répandu sur les sols agricoles. Le développement des cultures intermédiaires destinées à nourrir le digesteur pourrait bien prendre la place des cultures nourricières. Enfin, quel devient l'intérêt de la méthanisation, si des dizaines de camions parcourent des centaines de kilomètres pour l'approvisionner. Le bilan carbone du gaz « vert » pourrait bien être inversé.

Ainsi, une solution à priori séduisante (la valorisation des déchets) pourrait conduire à une nouveau désastre.

Avec la participation de :

● Philippe Abrahamse, directeur de la Ferme de l’Abbaye de la Pierre qui vire à Saint-Léger Vauban (89)

● Fabrice Berger, vice-président de Nevers agglo en charge notamment de l’efficacité énergétique et du plan Climat Énergie Territorial

● Frédéric Maillault éleveur à Devay et, des élus

● Philippe Perrette de DualMétha, cofondateur de Helioprod et porteur du projet d'un gros méthaniseur à Prémery

● Gérard Voisine, Vice-Président à la communauté de communes Les Bertranges, en charge de l’économie

CHRONIQUE NATURE : le merle noir Cet oiseau très familier que tout le monde connaît est un vrai maître chanteur. Son chant, très riche en motifs, peut inclure jusqu'à 30 phrases différentes chez un seul individu. Il est également capable d'imiter le chant d'autres oiseaux mais aussi les sons qu'il entend dans son entourage : sifflets, sonnettes ou alarmes. Le merle noir fait partie de la famille des turlidés qui comptent d'excellents chanteurs comme la grive musicienne, le rossignol philomèle ou le rougegorge familier.

