Un thème peu connu mais crucial en vue d'une économie plus durable et plus responsable : celui de la "monnaie locale complémentaire". Pierre-Olivier Drevet, l'un des membres fondateurs de l'association monnaie locale complémentaire d'Aunis "La Tremière" et Thibault Cuenoud enseignant-chercheur en économie à Excelia group définissent la monnaie locale, sa raison d'être, ses perspectives et ses limites.