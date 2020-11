Cécilia Denis, co-présidente de l'Association "La P'tite Brosse", de Montlouis-sur-Loire, a présenté comment s'est créée et s'est développée cette association, autour d'un jardin partagé près du Parc des Brossereaux, lieu privilégié de rencontre autour de la culture de la terre, et d'ouverture sur les questions d'environnement (alimentation bio et locale, zéro déchet, etc.), les animateurs se définissant comme étant des "citoyens engagés".