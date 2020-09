La patrimoine de Montbron et des alentours

Une histoire et un patrimoine qui n’ont rien à envier à d’autres communes…

Montbron et ses alentours, à l’est du département, ont de quoi retenir l’attention. Un patrimoine religieux avec notamment l’église Saint-Maurice, un patrimoine civil dont émerge le château situé dans la commune mais également de nombreux autres édifices… Mais pour pouvoir apprécier pleinement Montbron et cette histoire présente et passée, il nous faut un guide… aujourd’hui Silvio Pianezzola qui est guide-conférencier et dessinateur...