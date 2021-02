La pêche dans la Haute Vallée avec l'association AAPPMA

Présentation de l'association AAPPMA (Association agrée de pêche et de protection des milieux aquatiques) dans la Haute Vallée par les Président et vice-Président Jean-Paul Edouard et Enrique Fromeaux au micro d'Audrey Maugard de l'Office de tourisme des Pyrénées Audoises. L'occasion de parler de la pêche dans ce secteur, des parcours no kill, du lac de Quillan et de l'école de pêche.