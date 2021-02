La plantation d'arbres en Touraine

"C'est Natacha Mosnier, chargée de développement agricole territoriale à InPACT 37, qui répond cette semaine aux questions de Julie Joyez, chargée de communication du pôle associatif.



Il est question d'arbres champêtres : des projets de plantation fleurissent un peu partout en Touraine actuellement et l'association s'engage auprès de la SEPANT et d'un groupe de planteurs bénévoles du Chinonais pour créer le collectif "Aux arbres et cætera !".



Dédié à l'agroforesterie et à la plantation de haies en Indre-et-Loire, il ambitionne d'accompagner des agriculteurs, des particuliers ou des collectivités dans leurs projets de plantation, de la sélection des essences à la recherche de financement."