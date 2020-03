"CONTEMPLATION", UNE CHRONIQUE À RETROUVER DANS L'ÉMISSION "COMMUNE PLANÈTE" - Commune Planète, c'est la nouvelle émission d'écologie sur RCF. Un rendez-vous hebdomadaire proposé par Anne Kerléo à découvrir dès ce vendredi 10 janvier 2020.

Je me souviens bien du jour où l’hiver est arrivé. Je ne parle pas du 21 décembre, la date officielle. Car l’hiver n’arrive pas au même moment pour chacun. Pour moi ce fut un peu plus tôt. Un matin où le givre avait recouvert le sol, où Robin était parti à l’école alors qu’il faisait encore nuit. C’est l’hiver ! lui avais-je dit. Et ça finit quand l’hiver ? m’avait-il demandé. Le jour où tu verras la première fleur éclore, lui avais-je répondu.

Les fleurs ne sont pas comme les hommes, elles ne font pas la compétition. Cette année, les premières que j’ai vues fleurir sont les violettes mais je sais que les primevères, comme leur nom l’indique, ne tarderont pas. Dans les arbres ce sont les amandiers qui annoncent la venue du printemps ! Il existe un avant et un après la première fleur du printemps. C’est comme une victoire ! Une victoire du jour sur la nuit. Une éclaboussure de la vie au pied de l’homme triste.

La fleur qui sort de terre pointe d’abord son regard vers le sol, comme par discrétion. Premiers pas incertains. Puis, avec l’insolence des plus jeunes, elle relève le menton et regarde le soleil en face. Et oui, je suis là ! L’homme triste, le regard tourné vers le sol peut alors croiser le celui de la fleur. Elle est là pour lui, la fleur. Tout particulièrement pour lui.

Il en est ainsi de la nature toute entière. Même aux plus malheureux des hommes elle propose la paix d’un moment. J’ai souvent éprouvé combien la nature pouvait me réparer quand je me cognais en moi-même ou que j’avais pris ces coups que la vie épargne rarement à qui ose la vivre avec engagement. La nature, gratuitement, s’offre. Comme la violette, la primevère ou les amandiers en fleurs, la nature est toujours au rendez-vous du printemps avec son cortège de couleurs, de tendresse et de joie.

Nous sommes privilégiés nous qui avons passé l’hiver quand d’autres s’y sont endormis définitivement. Alors, honorons ce rendez-vous en nous penchant un peu pour regarder la violette dans les yeux !