La réserve intégrale du Lauvitel

Nous avons en France une multitude de réserves naturelles. Rien qu'en Auvergne Rhône Alpes, on en compte plus d'une cinquantaine. Ce sont des lieux protégés, ou l'on porte une attention particulièrement à la faune et la flore. Il existe aussi, et c'est beaucoup plus rare, des réserves intégrales où cette fois la présence de l'homme est strictement interdite. L'une d'entre elle se trouve en Isère, aux portes du massif des écrins. Lieu privilégié d'études précises de la biodiversité et de l'évolution d'une nature vierge de toute action humaine. Jérôme Forêt, chargé de mission attaché à cette réserve intégrale du Lauvitel nous raconte.