La résilience climatique en question ?

Depuis la crise du Covid, le terme de résilience est à la mode. Dans le contexte du changement climatique, étudier la résilience consiste à trouver des modes de fonctionnement dégradés en réponse aux nouvelles évolutions du climat. Comment adapter les logements et repenser la ville lorsqu’il fera 50°C pendant plusieurs mois l’été ? Comment maintenir les services vitaux (énergie, santé etc.) en période de pandémie sévère ? Comment assurer la sécurité alimentaire malgré les aléas climatiques ? Comment maintenir la production électrique en cas de sécheresse prolongée ? ...

Plus qu’une simple gestion des risques, qui évalue les aléas climatiques en fonction de leur probabilité d’occurrence, la résilience consiste à considérer que de tels aléas vont nécessairement arriver et à s’y préparer par avance pour continuer de fonctionner tant bien que mal lorsque ces événements surviendront. Par opposition à la transition climatique, qui suppose que nous allons résoudre les problèmes futurs avec des moyens dont nous ne disposons pas encore (l'innovation), la résilience consiste à considérer ces problèmes futurs comme déjà réels, et à préparer nos organisations avec nos moyens existantes. La résilience climatique sera sans aucun doute une préoccupation majeure des prochaines décennies. Pour mieux comprendre cette notion à travers des exemples concrets, Commune Planète reçoit cette semaine Eric Bevillard, chercheur au CEA Grenoble et spécialiste en résilience climatique.