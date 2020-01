Eliabel Agard reçoit Mathieu Sarrasin co fondateur de la Roue du Pays d'Aix en 2017 et coordinateur de la Roue à Marseille.



La Roue est une monnaie, mais un peu particulière : elle est locale. Vous en la trouverez uniquement en Provence et dans les Alpes du Sud. Cette monnaie a été crée en 2011 par l'association SEVE Système d'Echanges pour Vitaliser l'Economie.