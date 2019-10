La SEPANT, Société d 'Etude, de Protection et d'Aménagement de la nature en Touraine, est une association de protection de l'environnement qui existe depuis plus de 50 ans.Elle permet de travailler ensemble à des bénévoles interessés par ce domaine, et des salariés qui mettent leurs compétences à son service.Nous rencontrons aujourd'hui Nese Kaplan, qui travaille à la SEPANT.