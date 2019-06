La sexualité des plantes et son histoire - 01

Comment les plantes se reproduisent-elles ? S'agit-il simplement de l'union d'un individu mâle avec un individu femelle ? Jean-Louis Guerin nous explique que la sexualité des plantes est plus complexe que cela et surtout, bien évidemment, que cela varie en fonction des espèces et des variétés. Au Pied de mon arbre vous propose ainsi, au travers de deux épisodes, d'explorer la sexualité des végétaux ainsi que l'histoire de la découverte et de l'étude de celle-ci.