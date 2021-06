Nature Nièvre : la sterne pierregarin

Bec rouge à la pointe noire, calotte noire et pattes rouges, la sterne pierregarin se reconnaît facilement. Chaque année, elles arrivent d'Afrique fin mars début avril pour nicher sur les bancs de sable de la Loire et de l'Allier. On les appelle aussi hirondelles de mer à cause de leurs ailes longues et étroites, leur queue fourchue et leurs pattes courtes. Leur vol est d'une élégance extrême et leur plongeon fulgurant pour pêcher, très spectaculaire. Hélas, chaque année, l'intrusion sur les sites de nidification des amateurs de marche, canoë, etc, provoque la destruction de bien des couvées. Pour faire cesser les dégâts, il est désormais interdit d'accéder aux lieux de reproduction entre avril et août sous peine d'amendes importantes.

N'hésitez pas à contacter Danièle Boone : NatureNièvre@daniele-boone.com

Son blog : www.daniele-boone.com