La taille des arbres

Les espèces sauvages du pommier (Malus sylvestris) et du poirier (Pyrus pyraster) sont endémiques dans notre région et font partie de la biodiversité naturelle à préserver de toute urgence dans leur biotope. Par ailleurs, en tant que réserve de grande diversité, elles peuvent aussi être mises en valeur dans les gagnages, pour des propriétés ornementales, mellifères ou nutritionnelles ou bien même comme porte-greffes ou comme parents dans des croisements avec des espèces cultivées. Le pommier et le poirier cultivés pour leurs fruits appartiennent à des espèces différentes, mais s’hybrident facilement avec leurs espèces sauvages respectives. Eric Goose nous explique comment tailler.