La transition écologique, c'est maintenant - 28 juin 2021 à 19:30

Une émission sur la Transition écologique et énergétique qui ne profite pas de l’effet de mode et qui se veut utile. Le terme de Transition peut aussi se traduire par transformation : où comment les vertus des bonnes pratiques écologiques peuvent participer à faire évoluer nos sociétés et notre économie, à partir de nouvelles valeurs partagées. L’objectif de cette chronique : prendre un peu plus de temps pour apporter des exemples au quotidien, des conseils, des aides utiles, s’interroger ensemble, faire savoir en toute humilité. Nous aborderons avec vous divers sujets comme l’énergie, la mobilité, l’économie circulaire, ou bien encore la ressource en eau …. Pour répondre aux enjeux écologiques de notre siècle, un nouveau modèle économique et social doit se mettre en place, et il se construit avec vous et grâce à vous. Chers auditeurs, soyez aussi acteurs !