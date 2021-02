Enquête sur la pollution industrielle du Canal de l'Escaut.



Il y a 10 mois, les riverains belges et français, n’en revenaient pas. Des dizaines de tonnes de poissons morts flottaient sur le canal de l’Escaut, en France et en Belgique. Une conséquence de la rupture d’une digues du sucrier Tereos, près de Cambrai, qui avait lâché l’équivalent de 300 containers de pollution organique.



En décembre 2020, le prefet de région Michel Lalande a engagé la responsabilité environnementale de Tereos. Une première en France. Il se donne alors six mois pour décider des conséquences pour l’entreprise.

Les enquêtes judiciaires de l’Office français de biodiversité et administrative de la Direction régionale de l’environnement sont toujours en cours.



Et promesse tenue : la première réunion du Groupe d’experts, mandatés par le prefet, s’est tenue le 19 février dernier. Et un prochain comité de pilotage de la restauration écologique de l'Escaut se tiendra le 15 avril prochain. Ils sont chargés d'élaborer des propositions de mesures de réparation écologique de l'Escaut.



Nous vous proposons donc une rediffusion de ce numero de Commune Planète Hauts de France, intitulé « La vague tueuse de l’Escaut » datant du 3 décembre dernier, à la rencontre de ceux qui vivent et travaillent le long de l’Escaut à Antoing en Belgique, à quelques kilomètres de la métropole lilloise,pour comprendre l’impact d’une telle vague tueuse.