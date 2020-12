La vie en vert - 28 décembre 2020 à 12:30

Tous les lundis à 12h30

Chaque semaine, la radio se met au rythme de la nature. Au cours de l'émission tous les thèmes touchant à l'écologie et à la protection de l'environnement seront abordés. On diffusera aussi des conseils simples et pratiques pour permettre à tout un chacun de protéger le petit coin de planète qui l'entoure.