La Ville d'Angers lance un service de location de vélos-cargos électriques

Après l’autopartage, Angers se lance dans le vélopartage. Depuis lundi 22 juin, la Ville propose aux habitants de louer deux vélos-cargos à assistance électrique.

On peut les prendre pour une durée allant d’une heure à plusieurs jours, et pédaler aussi loin qu’on le souhaite, du moment qu’on ramène le vélo à sa place.

L’objectif est de permettre aux Angevins de tester le vélo-cargo avant de sauter le pas, peut-être, d’en acheter un.

Charge maximale de 100 kg

Stationnés tout au fond du garage à vélos du Petit-Anjou, juste à côté de la gare, les deux vélos-cargos turquoise flambant neufs attendent les locataires en chargeant leur batterie.

« Ce sont des triporteurs avec une charge à l’avant, explique Hélène Cruypenninck, adjointe à la mairie en charge du plan vélo. On peut mettre jusqu’à 100 kilos à l’avant, et ils fonctionnent avec une assistance électrique. »

Alternative à la voiture

Avec ses deux petits bancs, chaque vélo-cargo peut transporter jusqu’à quatre enfants à l’avant. Il y a même des ceintures de sécurité et une capote transparente, en cas de pluie.

« Le vélo-cargo peut être une véritable alternative à la voiture dans plusieurs cas, estime Hélène Cruypenninck. Par exemple, quand on va faire ses courses, ou quand on va faire une balade avec ses enfants. »

70 kilomètres d'autonomie

Ces véhicules sont à louer 2 euros de l’heure, 12 euros la journée. Seule limite : l’autonomie de la batterie ne va pas au-delà de 70 kilomètres. « On a prévu un battement de deux heures entre deux locations pour permettre le rechargement des vélos », précise l’adjointe au maire.

« Et si quelqu’un souhaite louer le vélo pour une longue durée, le chargeur reste dans le vélo, ce qui permet une recharge à domicile en complément », ajoute-t-elle.

Une poignée pour manoeuvrer

Quant aux manœuvres, Hélène Cruypenninck assure que ces vélos-cargos sont très maniables. « On prend la poignée qui est sous la selle, montre-t-elle, joignant le geste à la parole. On soulève, et on peut ainsi faire pivoter l’arrière du vélo, ce qui permet une grande maniabilité, notamment quand on veut se stationner ou bien faire demi-tour. »

Pour tester ce nouveau service de vélopartage, il faut d’abord s’inscrire sur le site internet de Citiz à Angers (qui gère déjà les 12 stations d’autopartage de la ville) ou à la boutique Alter Services devant la gare. L’inscription est gratuite, il faut juste fournir une pièce d’identité et une attestation de responsabilité civile.

Jusqu'à 400 euros d'aide à l'achat

Ensuite, il n'y a plus qu'à réserver son créneau et venir chercher le vélo-cargo dans le parking du Petit-Anjou. Le vélo se débloque soit via l'appli Citiz soit via la carte A'tout.