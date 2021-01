Le canard colvert

Ce beau canard sauvage ne plonge pas pour trouver sa nourriture mais immerge sa tête et l'avant de son corps ne laissant dépasser que son derrière. C'est donc un canard de surface dit aussi barbotteur. On le trouve partout même sur les bassins au cœur des villes. La France compterait entre 30 000 et 60 000 couples nicheurs.

On l'identifie à sa tête verte, son miroir alaire bleu irrisé et son bec jaune. Il ne dort que d'un œil : les scientifiques ont découvert récemment qu'il est capable de contrôler veille et sommeil indépendamment avec chacun des deux hémisphères comme les cétacés. Un sacré phénomène ce colvert !

N'hésitez pas à contacter Danièle Boone : NatureNièvre@daniele-boone.com Son blog : www.daniele-boone.com