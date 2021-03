Le CCFD Terre Solidaire fête ses 60 ans

Dans le cadre de cet anniversaire, la présidente nationale, Sylvie Bukhari de Pontual se déplace dans notre région : à Tarbes, Auch, Albi, Rodez et Toulouse.

L'occasion pour elle de rappeler les actions du CCFD-Terre solidaire. Des actions qui sont à l'image des encycliques papales Laudato Si et Fratelli Tutti : solidaires, fraternelles et écologiques.