Le centre Michamps

Située en plein cœur de l’Ardenne, à proximité de Bastogne, l’asbl Centre de Michamps

et son laboratoire sont spécialisés dans:

• la recherche et la vulgarisation en agriculture et en environnement

• l’analyse de sols, engrais et fourrages (Laboratoire sols-fourrages)

• l’analyse des eaux et denrées alimentaires (Laboratoire d’Etude de la Qualité)