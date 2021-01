Le CETA de l'Orne, un lieu singulier pour sauver l'abeille noire 5/5

Dernier épisode de ce feuilleton Impressions normandes au Centre d'étude techniques apicoles de l'Orne. C'est l'un des neuf centres de ce type en France. Sa mission: préserver l'abeille noire, une espèce singulière et originelle qui et aujourd'hui menacée. On y rejoint Jérémie Loizeau au Parc Naturel régional du Perche. Elle est aux cotés du conservateur de ce centre...