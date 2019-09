Le château de Bayers

Un petit château restauré dont les origines remontent au 12ème siècle...

Aujourd’hui, nous nous intéressons à un édifice situé à Bayers au nord de Mansle. Un couple, Solange et André Degorce ont acheté ce château dans les années 70 et lui ont redonné pleinement vie. La restauration a été menée en respectant l’histoire et l’architecture des lieux… Anne Degorce, leur fille, est l’une des propriétaires actuels de ce château de Bayers. Elle nous accompagne dans la découverte des lieux…