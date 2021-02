Le concept Miyawaki débarque à Templemars

De plus en plus de villes des Hauts de FRance revégétalisent leur territoire en créant des forêts urbaines selon le concept japonais du botaniste Miyawaki.

Grâce au choix d’espèces et à leur plantation, ce concept permet en 20 ans d’avoir un espace aussi dense qu’une forêt qui aurait mis 200 ans à s’installer naturellement.

C’est le cas de Templemars dans la métropole lilloise. Le week-end dernier, ses habitants ont ainsi planté 3 000 arbres et arbustes, au cœur de la commune, selon le concept de Miyawaki. Xavier Bertrand, président de région, était même de la partie.



Comment ça marche ? Quels resultats peut-on en attendre ?

Rencontre avec Benoît Muguet, responsable de l’urbanisme de la ville de Templemars et en charge du projet de la forêt urbaine et Mathieu Verspieren, créateur de BeeForest, spécialiste des forêts urbaines Miyawaki, qui accompagne la ville.